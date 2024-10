La magia è di “casa“ per i piccoli pazienti

Magia e danza insieme per una nobile causa. Domenica pomeriggio al Binario 7 di Monza doppio spettacolo (il primo alle 15 e, a seguire, alle 18) a base di comicità e divertimento. “La magia è di casa“ porterà sul palco Magic Lese, il Signor Scartapenna e Magic Lorenz in compagnia del gruppo di ballo “Magic Broadway“ per un connubio unico nel suo genere. Il ricavato andrà in beneficenza a favore del progetto Casa Cuore di Bimbi della Fondazione Mission Bambini. L’obiettivo infatti è quello di raccogliere fondi per completare i lavori di una vera e propria casa situata all’interno dell’ospedale di Niguarda per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati. La casa sarà aperta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Si può prenotare il proprio posto sul sito di attivati.missionbambini.org e la donazione consigliata in fase di iscrizione è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini fino a 12 anni.

Ro.San.