La magia del Natale con il coro gospel. Poi un tributo alle poesie di Lucio Battisti

La carica passionale del gospel e le canzoni intramontabili

di Battisti. Sono i due concerti di domani e sabato al centro culturale teatro OppArt di Sovico. Domani alle 21 si esibirà

il The Singers’ Choir, un coro composto da più di 40 elementi che guiderà in un viaggio musicale in cui si fonderanno

il calore del gospel e l’energia del pop. Sabato alla stessa ora, invece, toccherà al “Tributo a Lucio Battisti“ con la Double Brothers’ Band: il gruppo celebrerà il genio artistico di uno

dei cantautori più amati della musica italiana. Informazioni

allo 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.