La macchina del tempo. Viaggio nella musica colta e lungo la Via della seta

Un percorso tra la musica e il tempo, fra pagine di Beethoven, Brahms, Tchaikowski e Gershwin. E poi un itinerario tra Marco Polo, le arie d’opera e le melodie napoletane. È il doppio appuntamento che la rassegna itinerante Brianza Classica proporrà per sabato in territorio monzese. Si comincerà alle 17 a Biassono, dove gli spazi dell’antica Ca’ de Bossi di via Umberto I faranno da scenario per il concerto dal titolo “Il suono del tempo“, che avrà per protagonista il Duo Parisi-Maiorca formato Lorenzo Parisi al violino e Giuseppe Maiorca al pianoforte. In programma pezzi di Astor Piazzolla come “Otono Porteno“, “Summertime“ di George Gershwin, uno scherzo di Brahms, il primo tempo della sonata “La Primavera“ di Beethoven e una meditazione di Tchaikovsky, accanto a brani come “Over the rainbow“, una ciaccona di Vitali e una melodia di Gluck e Kerisler. Sarà un viaggio tra epoche e stili, ma soprattutto una riflessione sullo scorrere del tempo, tra le stagioni, l’eternità e l’amicizia che sfida il tempo.

"La musica – spiegano gli organizzatori – dà forma e immagine all’immateriale: il tempo, in tutte le sue declinazioni, ovvero un elemento tanto astratto quanto reale, come la musica stessa". Il Duo Parisi-Maiorca è una realtà consolidata da oltre trent’anni, forte di un repertorio in grado di spaziare dal classicismo al romanticismo, dal Settecento al Novecento. Assieme hanno suonato in vari Paesi d’Europa, come Spagna, Belgio, Francia e Repubblica Ceca. Parisi ha lavorato anche con la formazione Carme, composta da solisti del Teatro alla Scala. In caso di pioggia l’evento si sposterà nella vicina Sala civica Carlo Cattaneo di via Verri.

A Monza alle 18.30, invece, nel salone da ballo della Villa Reale si terrà il concerto intitolato “Marco Polo e la Via della Seta“, in cui si potrà apprezzare la maestria del Mefitis Quartet formato dal mezzo soprano Tiziana Lobosco e dal contralto Valeria Veltro alle voci e da Pietro Cantisani e Gaetano Agoglia alle chitarre. Sarà un’immersione intrigante tra presente e futuro, tra le più celebri arie d’opera e le melodie delle canzoni napoletane, sulla scia della vicenda di Marco Polo, celebre esploratore del XIII secolo che si spinse fino alle lontane terre d’Oriente e che un giorno, passeggiando per le calli di Venezia, incontrò un mercante misterioso da cui ebbe in dono un antico taccuino, pieno di simboli enigmatici e formule magiche, in grado di trasportare in un’avventura nel tempo. Per entrambi i concerti l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al 335-5461501 o sul sito della manifestazione Ville Aperte.