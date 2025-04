La Liberazione a Vimercate : "Tramandiamo la storia ai giovani"

“Liberazione”, un dipinto con l’influsso di Bansky firmato Emilio Gianni per Anpi che ha messo sulla tela i giovani di allora e quelli di oggi, si potrà ammirare in tanti luoghi simbolo e un sito “Progetto Memoria” curato dalle scuole per non perdere il senso della storia. Vimercate si prepara al 25 Aprile, un calendario di eventi scandisce gli 80 anni della ricorrenza nella città medaglia d’argento al valor civile appuntata sul petto con orgoglio per il sacrificio dei martiri vimercatesi: Iginio Rota, Renato Pellegatta, Emilio Cereda, Aldo Motta, Pierino Colombo e Luigi Ronchi fucilati il 2 febbraio 1945 per rappresaglia al campo volo di Arcore. Gli appuntamenti sono stati presentati ieri dal sindaco Francesco Cereda: "Viviamo un periodo delicato – ha detto -. Si sta chiudendo l’epoca dei testimoni diretti della Resistenza. È più importante che mai tramandare ai giovani quel che accadde". Le celebrazioni si apriranno venerdì 25, accanto al tradizionale corteo ci sarà un momento speciale: l’inaugurazione di una targa in onore di Carlo Levati, partigiano morto una decina di anni fa, nel 1945 sfuggito alla cattura da parte dei nazifascisti che portò all’eccidio di Arcore. Sabato 26 una novità con protagonisti i ragazzi del Centro d’Aggregazione Giovanile e la cooperativa Aeris. I giovani metteranno in scena a Palazzo Trotti “Ritratti di Resistenza”, performance che riproporrà vicende e personaggi della città nei mesi che precedettero il 25 aprile.Gli studenti saranno all’interno di cornici interpretando in prima persona alcuni protagonisti (iscrizione obbligatoria a ritrattidiresistenza.eventbrite.it. Ingresso libero. Info: plgvimercate@coopaeris.it). Domenica 27 il Comune ha organizzato “La libertà in cammino”. Una passeggiata per raccontare la storia della Vimercate antifascista. Ritrovo (e ritorno) in piazzale Martiri Vimercatesi. Per l’occasione Anpi rilascerà “Il Passaporto della Liberazione” (primo gruppo alle 10.30; secondo alle 15). Ogni partecipante avrà a disposizione una cuffia per seguire il racconto (tutto gratis, prenotazione consigliata: Ufficio Cultura 03/6659488, cultura@comune.vimercate.mb.it).