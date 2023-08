La Lega invita l'ad biancorosso di Monza alla sua festa

Adriano Galliani accetta l’endorsement del centrodestra senza sbilanciarsi in dichiarazioni affrettate.

Ma in suo sostegno, dopo la candidatura lanciata dal forzista Antonio Tajani, si schierano i leader locali del centrodestra. "Lo riteniamo il miglior candidato in grado di stare allo scranno del nostro leader, Silvio Berlusconi", ha detto subito il ministro degli Esteri, spianando la strada alla candidatura.

Ieri l’ufficialità del consenso locale di Forza Italia e Lega. "Forza Italia schiera sempre il meglio dell’espressione della realtà locale. Adriano Galliani è un vero campione sia a livello politico che sportivo: basti guardare al miracolo che ha fatto con il Monza. È un uomo che sicuramente saprà cogliere e far fruttare l’eredità del nostro grande presidente Silvio Berlusconi e che rappresenterà al meglio la Brianza in Senato. Forza Italia si conferma una grande squadra", ha detto Fabrizio Sala, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Monza e Brianza.

Conferma il commissiario provinciale della Lega, Andrea Villa (nella foto): "Con Adriano Galliani il centrodestra mette in campo una figura forte e di alto profilo, che rappresenta in pieno un territorio fatto di persone concrete e laboriose. Ciò che ha saputo costruire nella propria vita dimostra che ha le carte in regola per rappresentare i cittadini della provincia di Monza e Brianza al Senato, raccogliendo l’eredità politica di Silvio Berlusconi. La Lega non avrà difficoltà a sostenerlo, la nostra macchina organizzativa è già in moto e saremo lieti di averlo ospite alla nostra festa provinciale che svolgerà a Brugherio dal 31 agosto al 3 settembre e dal 7 al 10 settembre".

M.Guz.