La Lega del Filo d’oro:: "Malattie rare in crescita bisogna intervenire subito"

Numeri in crescita con 107 pazienti seguiti nel 2024 e 67 interventi precoci. Nella Giornata delle malattie rare, la Lega del Filo d’oro di Lesmo che si prende cura di sordociechi, accende i riflettori su queste patologie, "in crescita anche tra i nostri pazienti, +10% negli ultimi 15 anni". Dati che servono a ribadire "l’importanza dell’intervento precoce per i bambini al di sotto dei 4 anni". In questi casi, "per garantire il maggior livello di autonomia possibile" dice Patrizia Ceccarani, segretario del Comitato tecnico, scientifico ed etico. Bar.Cal.