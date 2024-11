La grande musica classica. Da Beethoven a Puccini

Esibizioni pianistiche, di quartetti di fiati e di ensemble misti, per cinque appuntamenti fino a maggio con la grande musica classica. Cinque momenti in cui immergersi nelle pagine di Mozart, Beethoven, Bach e Liszt, fino a Gershwin. È il programma della rassegna “Vedano in Musica“, organizzata dal Circolo culturale don Primo Mazzolari e dalla Scuola di musica Amalia Caprotti Sala, in collaborazione col Comune. Il primo concerto sarà domenica con lo spettacolo dal titolo “Flutes Joyeuses“: alle 16, nella Sala della Cultura di via Italia, arriverà il quartetto “Flautisti all’opera“, collaudata formazione composta da Antonella Benatti, Cristian Casiraghi, Martino Arosio e Alessandro Monga (nella foto). Eseguiranno brani di Mozart, Marc Berthomieu, Théodore Dubois e Jacques Castérède.

Sempre di domenica la seconda tappa della rassegna, il 26 gennaio, con il recital “Il fotografo di Auschwitz“, con la voce recitante di Walter Colombo e un trio di strumentisti che annovererà Marco Ravasio al violoncello, Fiorenza Ronchi al pianoforte e Alyona Afonichkina al violino. A marzo la manifestazione si sposterà negli spazi di Casa Francesco, in largo Vittime del Dovere, per un recital di pianoforte che sabato 15 vedrà protagonista il pianista Scipione Sangiovanni, il quale interpreterà musiche di Beethoven, Franz Liszt e George Gershwin. Il 12 aprile toccherà al concerto pasquale per oboe, organo e clavicembalo dal titolo “I maestri del Barocco“: il duo formato da Pietro Corna all’oboe e da Riccardo Doni all’organo e al clavicembalo suonerà pezzi scritti tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 da Bach, Hertel e Nicolas Bochsa. A chiudere il percorso sarà, il 10 maggio, il concerto intitolato “Ricordi, serenate e fantasie tra le corde“, proposto dal Duo Carissimi-Muzio, con Dania Carissimi alla chitarra e Chiara Di Muzio al pianoforte. L’ingresso è libero.

Grande musica protagonista anche a Seregno: domani alle 20 nell’Auditorium di piazza Risorgimento si terrà “Ispirazione Puccini-100 anni di musica e moda“ con una mostra di abiti e ambientazioni ispirati alle opere più celebri di Puccini, dalla Bohème a Madama Butterfly, realizzati dagli alunni dell’indirizzo sistema moda dell’Istituto Primo Levi, mentre dalle 20.45 Andrea Massimo Grassi dell’Accademia della Scala racconterà Puccini, con il soprano Beatrice Palumbo e il pianista Giacomo Carnevali che eseguiranno le sue arie più amate.