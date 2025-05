La grande era dello swing. Tributo alle big band con musicisti da sogno

Un viaggio nel cuore pulsante dello swing. Un tuffo all’indietro nell’era d’oro del jazz per scoprire quanto ancora siano affascinanti quelle musiche e quelle atmosfere, quando ci si scatenava sulle note delle trascinanti big band. È quanto proporrà il concerto che si terrà domenica alle 17 a Seregno, nell’Auditorium di piazza Risorgimento, sotto il titolo “Tribute to the Big Bands“: a essere di scena sarà la Millennials’ Orchestra guidata dal clarinettista e direttore renatese Lorenzo Baldasso, origini milanesi ma brianzolo d’adozione, con una formazione solidissima e un’esperienza ben nutrita sia come clarinettista e sassofonista, sia come concertista e band leader. L’orchestra darà vita a un’esplorazione del repertorio delle grandi big band degli anni Trenta e Quaranta, di cui riporterà in vita melodie ed energia: saranno suonati i grandi classici di Duke Ellington, rarità del primo Frank Sinatra e soprattutto pezzi di Benny Goodman, oltre a brani di Helen Forrest, leggendaria voce della “Swing Era“. Ci si muoverà tra l’eredità delle principali orchestre bianche e nere dell’epoca, con arrangiamenti freschi e di assoluta fedeltà filologica. Composta da giovani musicisti di grande talento, la Millennials’ Orchestra riesce a fondere assieme eleganza, divertimento, ritmo e passione, con cui celebra la magia dello swing. In modo brillante e travolgente l’orchestra, formata da una quindicina di elementi tra sezione ritmica, sassofoni, trombe e tromboni, oltre alla voce femminile di Chiara Pederzani e quella maschile di Pietro Miedico, restituirà l’energia autentica dello swing americano. Si tratta infatti di una delle principali, se non l’unica, orchestra italiana specializzata nel repertorio della “Swing Era“ e ha come obiettivo quello di riaccendere l’interesse e l’amore per le musiche intramontabili delle big band degli anni ‘30 e ‘40, a partire dall’orchestra di Benny Goodman. Biglietto d’ingresso 25 euro, ridotto a 17 euro per gli under 25, in vendita online attraverso il circuito Vivaticket, al botteghino del Teatro San Rocco o direttamente all’Auditorium subito prima del concerto. L’evento fa parte della stagione de “I Grandi Concerti“ organizzata dalla Filarmonica Ettore Pozzoli, che proseguirà domenica 25 con le arie di “Donne ribelli all’opera“, tra musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini e Bizet. Info 335.79.28.44.