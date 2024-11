La filastrocca di Pinocchio e l’inno dei Giochi invernali

Parte la rassegna “Che Spettacolo la Biblioteca“ con l’associazione FARE, l’accademia Gaetano Marziali, il corpo musicale “La Cittadina“ San Pietro Martire, Musicamorfosi e la compagnia teatrale Equivochi. Sabato alle 16 è in programma l’ascolto in cuffia de “La filastrocca di Pinocchio“ di Gianni Rodari. La voce cantante e recitante sarà quella della musicista e cantante Nicoletta Tiberini, percussioni in legno e altre diavolerie di Dudu Kouatè. L’evento è curato dall’Associazione FARE. Il giorno successivo, alle 17.30, sarà ancora protagonista la musica grazie all’Accademia Gaetano Marziali che propone “Armonie dal mondo“. Si passa poi al weekend successivo: alle 16 ancora musica, questa volta con un pizzico di sport e di Olimpiadi. Fino all’alba sarà trasmesso l’inno dei Giochi Invernali 2026 di Milano Cortina composto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale “La Cittadina“ di San Pietro Martire. L’evento si intitola “Era un ragazzo come noi - Storia di un inno“.