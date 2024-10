La fiera del cioccolato artigianale e una tavoletta da Guinness

Oggi proveranno a realizzare una tavoletta da record, lunga 15 metri. Ma per tutto il fine settimana ci saranno stand, laboratori e show cooking per scoprire e gustare le mille varietà del cioccolato. Appuntamento a Lissone in piazza Libertà con “Chocomoments“, la fiera del cioccolato artigianale. Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20. Ci sarà poi la Fabbrica del Cioccolato, che proporrà laboratori per i bambini, lezioni per gli adulti e show cooking. Oggi alle 18, inoltre, verrà preparata in piazza una tavoletta di cioccolato da Guinness dei primati, lunga 15 metri. L’iniziativa è organizzata da Chocomoments insieme a Unione Commercianti-Confcommercio e Apa Confartigianato, in collaborazione col Comune. Sempre questo fine settimana anche Vedano si animerà di eventi e appuntamenti con la festa del paese. Oggi alle 16 nella Sala della Cultura di via Italia “Va ma l’è buna“, prima edizione della gara di torte paesane, mentre alle 21 stessa location per “Vedano vista da vicino“, una proiezione di racconti e foto vedanesi relativi agli anni ‘50, ‘60 e ‘70.

Domani alle 10 nella sala consiliare di largo Repubblica apertura dell’esposizione “Paese in mostra“, con oggetti e attrezzi della tradizione brianzola, in piazza caldarroste con gli alpini. Alle 16, nell’oratorio di via Santo Stefano, "Concerto d’Autunno" con il Corpo Musicale San Luigi e alle 18 in Sala della Cultura consegna delle benemerenze civiche. Per tutto il weekend luna park in via Grandi.

F.L.