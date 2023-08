La Festa di San Cassiano I Lego e l’hobby dei sapori

Dai concerti rock ai mercatini, dagli spettacoli di magia alla musica dance, dalla poesia degli scatti in bianco e nero per raccontare la Gran Bretagna ai giochi di ruolo e da tavolo, passando per mostre, esposizioni di auto d’epoca e sportive, street food, teatro e intrattenimenti per i bambini. È stato ufficializzato il programma delle iniziative che animeranno a fine mese la 42esima edizione della Festa patronale di San Cassiano, organizzata da Comune e parrocchia. In paese si scaldano già i motori per la tradizionale kermesse che movimenterà Macherio da venerdì 25 a lunedì 28. Tra gli eventi di maggior richiamo ci saranno la mostra “Machébrik 2023“, un’esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego nella palestra dell’oratorio, e il concerto del sabato sera nel parcheggio di via Milano con il “Tributo a Vasco Rossi“. E poi lo street food per tutto il weekend dalla mattina alla mezzanotte, la domenica per l’intera giornata le bancarelle “Hobbisti e sapori“ in via Milano e in via Roma, lo spazio gaming allestito in piazza del Lavatoio la domenica dall’associazione Semper Ludens con giochi da tavolo e di ruolo. Sempre la domenica sul piazzale della stazione si potranno ammirare bolidi sportivi e storici con l’appuntamento “King Rally“, mentre nel cortile della biblioteca civica ci sarà “Il giardino delle emozioni“ con laboratori per i più piccoli; sul sagrato della chiesa spettacolo di magia e la sera la rappresentazione teatrale “Non puoi accendere un fuoco senza una scintilla“. Il lunedì pomeriggio in oratorio ci sarà un giocoliere ed equilibrista e la sera in via Milano la trascinante musica dei Funky Machine, che spazieranno dai classici da ballare degli anni Settanta, Ottanta e Novanta fino ai successi più recenti del pop e della dance, fra costumi, coreografie e trovate sceniche originali. Da sabato 26 e fino al 2 settembre, infine, nella sala mostre della Corte del Cagnat di via Roma si potrà visitare l’esposizione fotografica dal titolo “Emozioni dall’Inghilterra“, con 30 scatti in bianco e nero che accompagneranno in un viaggio suggestivo attraverso luoghi e volti della Gran Bretagna.

F.L.