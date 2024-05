La festa di primavera. Azione cattolica in Brianza

L’Azione cattolica ambrosiana quest’anno ha scelto la Brianza come location per la propria festa di primavera. La tradizionale AcFest, che vede la partecipazione di centinaia di soci e simpatizzanti, questa volta sarà ospitata a Oreno di Vimercate, nell’oratorio di via Madonna 14, aperta a tutti i simpatizzanti. "Le associazioni territoriali dell’Ac del Vimercatese e della zona di Monza, cui è stata affidata l’organizzazione, sono felici di poter ospitare la festa nel loro territorio" commenta Stefania Radaelli, responsabile unitaria dell’Ac, Zona pastorale di Monza. L’edizione 2024 di AcFest, in programma sabato 25 maggio dalle 14 alle 23, sarà all’insegna dell’ecologia integrale. Il titolo scelto è “La casa di tutti“, che riecheggia l’enciclica “Laudato si’“ di Papa Francesco, dedicata alla "cura della casa comune". Tra le attività proposte vi sono giochi per ragazzi e adolescenti a sfondo ambientale, una visita guidata nel territorio di Oreno per gli adulti e, alle 16.30, in oratorio, il recital “Costruire la Casa comune“: musica, parole, immagini per conoscere l’enciclica di Papa Bergoglio. Quest’anno l’AcFest è stata pensata con un’attenzione specifica per bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani, soci AC e simpatizzanti. Iscrizione: https://tinyurl.com/CenaAcFest. Altre info: www.azionecattolicamilano.it Dopo il ritrovo alle 14.30, i ragazzi dell’Acr (dai 6 ai 14 anni) vivranno un grande gioco a squadre per il paese (è necessario iscriversi in squadre da 3 a 5 ragazzi, più un adulto accompagnatore) e, dopo la merenda, alle 17 conosceranno la figura di san Francesco con un’attività nel convento dei Frati Cappuccini di Oreno. Grande gioco itinerante anche per gli adolescenti, (anche in questo caso è necessario iscriversi in squadre di massimo 5 giocatori), mentre i giovani (20-30 anni) incontreranno Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Ac e coordinatrice dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo.

Per gli Adulti (dai 30 anni in su), dalle 15 sono previste due opzioni: una visita guidata del Convento dei frati francescani, oppure una camminata guidata per il borgo, accompagnata da una guida e poi visita del Convento dei frati. Per adulti e giovani il pomeriggio prosegue alle 16.30 in oratorio con il recital e alle 18.45, con la Santa Messa nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 20, cena e serata di musica con dj set per tutti.