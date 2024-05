La Festa della Marina tra battaglie navali e regate in miniatura

Una scuola di pilotaggio per diventare radiocomandanti, prove in acqua con modelli navigabili simulazioni di battaglie navali ed evoluzioni con vari modellini. E poi mostre ed esposizioni di elicotteri e droni. Un’intera giornata dedicata alla passione per il mare: è la Festa della Marina che si terrà domenica dalle 9 al Laghetto del Bosco Urbano di via Bottego, a Lissone. L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Marinai d’Italia insieme ai sub del Club dei Mari e all’Associazione modellisti Milano, comincerà con la cerimonia dell’alzabandiera, vedrà un’esposizone di modelli navali e alle 16 la simulazione di battaglia navale. Nunzio Derchie del Club aeromodellista Barlassina presenterà modelli di elicotteri e droni, il Club dei Mari proporrà giochi e visualizzazione in realtà virtuale.

F.L.