La fantasia in cascina. Un labirinto nel mais per uscire anche dalla crisi

Strategie anti crisi sui campi, l’intrattenimento è la nuova frontiera per l’agricoltura in Brianza. Anche Agrifoppa, marchio storico del territorio, il primo da queste parti anni fa a inventarsi la spesa direttamente fra zucchine e cavoli, diversifica. Così a Oreno, al confine con Concorezzo, dove da sempre la cascina presidia questo spicchio di Lombardia, è pronto il gigantesco labirinto nel campo di mais, un ettaro e mezzo di divertimento in mezzo alla natura. Domenica, "la prima apertura, un test in vista di un grande evento che stiamo organizzando per Halloween – spiega il titolare Giuliano Fumagalli –. Ora mancano solo i curiosi che raccoglieranno la sfida: trovare l’uscita nei 15mila metri quadrati nel verde che metteranno a dura prova anche i più dotati di senso dell’orientamento". Lui sarà ad aspettarli fuori. Per l’impresa "servono scarponcini o stivali, e niente passeggini: c’è fango, si incaglierebbero, meglio portare i piccoli in braccio". Se l’esperimento funzionerà, a fine ottobre il labirinto si trasformerà in una galleria horror con tanto di figuranti travestiti a tema per la notte delle streghe, un tocco di classe per rendere l’appuntamento ancora più intrigante.

"Ma prima del grande salto vogliamo misurare il gradimento, da qui l’iniziativa di domenica – ancora Fumagalli –. Chissà che non sia l’inizio di una serie di incontri fissi. Proviamo a esaudire i desideri del pubblico". Il biglietto d’ingresso costa cinque euro, ma è gratuito per i bambini al di sotto dei cinque anni e per chiunque acquisti un sacco di patate prodotte dall’azienda agricola: "Per stavolta la prenotazione non è obbligatoria". Agrifoppa chiede a tutti "di prendere l’esperienza come una prova. Anche noi dobbiamo imparare a gestire gli avventori". Domenica si comincerà alle 15 e si andrà avanti per tre ore: ultimo ingresso alle 18.