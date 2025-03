La fabbrica dei nuovi talenti. Nicolò e Gabriele, trionfo per due

È uno dei concorsi più prestigiosi della Brianza, un trampolino per le nuove generazioni aperto a giovani musicisti – quest’anno erano 124 –, singoli o gruppi, italiani e stranieri. Sabato pomeriggio a trionfare alla 29esima edizione del concorso strumentistico nazionale Città di Giussano è stata una coppia inedita: il Duo Guión, che si è aggiudicato il primo premio unendo musica classica e sonorità latino americane raffinate che esplorano le radici del tango. Composto dai due ventenni Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), il duo si è aggiudicato primo Premio Assoluto del concorso organizzato nella sala del Consiglio comunale “Aligi Sassu”. Nicolò Bertano è di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e studia al Conservatorio di Lucca mentre Gabriele Viada, pure lui di Cuneo, studia al Conservatorio di Aosta. La Giuria - presieduta dal professor Luca Braga, violinista e docente di Musica da Camera al Conservatorio di Milano, affiancato dalla professoressa Claudia Bracco e dai professori Stefano Canzi, Ermes Giussani, Leopoldo Saracino, ha attribuito al Duo Guiòn il primo premio assoluto, consistente in una borsa di studio del valore di 2.500 euro offerta da offerta da Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. E il premio della categoria Musica da camera, da 700 euro e il premio della sezione Il progresso (250 euro). I vincitori saranno poi i protagonisti di un concerto all’auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza da programmare nel corso dei prossimi mesi.

La Giuria ha inoltre decretato gli altri tre vincitori dei premi di Sezione. Per la “Sezione Gabrio Piola” vince Nilufar Franzetti, violino, che conquista il primo premio nella categoria D, archi fino a 13 anni. Per la “Sezione Il Parlamento” il vincitore è Joseph Mignone, clarinetto, primo classificato nella categoria B, fiati fino a 17 anni. Per la “Sezione Fra Giovanni” vince Anna Caterina Binda che si aggiudica il primo premio nella categoria I, pianoforte fino a 21 anni.

È stato invece aggiudicato al Liceo Musicale Manzoni di Varese il pianoforte digitale Arius YDP144B offerto da Yamaha all’Istituto musicale che ha partecipato al concorso con il maggior numero di concorrenti.

"Il Concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano” si è confermato una straordinaria vetrina per giovani talenti provenienti da ogni parte d’Italia – afferma l’assessore alla Cultura Sara Citterio – L’elevata partecipazione registrata in questa edizione, unita alla qualità dei musicisti, confermano questo appuntamento fra i più rilevanti nel contesto nazionale. Grazie all’impegno organizzativo messo in atto dal Comune, unito al supporto di partner e aziende del territorio, guardiamo già con fiducia al prossimo anno, quando festeggeremo i trent’anni del Concorso".

Ai vincitori di categoria e di sezione sono state assegnate borse di studio, agli altri componenti del podio è stato consegnato un diploma di merito.

Alcuni dei premi in palio sono offerti da sponsor che ogni anno collaborano per l’organizzazione del Concorso di Giussano: BCC di Carate Brianza, Chemetall Basf, Lions Club Brianza Host, Corpo Musicale Santa Margherita di Paina; le borse di studio per i vincitori di categoria non coperte dagli sponsor sono messe a disposizione dal Comune di Giussano.