"La doppia svolta Vicini alla gente e volare in alto"

Dopo dieci anni in Regione, Fabio Rolfi torna a Brescia, di cui è stato vicesindaco nella giunta Paroli, come candidato della coalizione di centrodestra (Lega, Fdi, Forza Italia, Civica Fabio Rolfi sindaco, civica Brescia davvero, moderati di Viva Brescia). "È stata una campagna entusiasmante – spiega –, C’è la speranza diffusa di un rinnovamento. Serve una svolta". Infrastrutture che colleghino Brescia al resto del territorio, recupero di aree dismesse, ma anche un piano per la maternità, un’indagine epidemiologica, sicurezza e servizi di vicinato nei quartieri sono alcuni punti del programma di Rolfi. "Serve il coraggio di pensare a una grande Brescia e di essere più vicini ai cittadini". Per la chiusura della campagna elettorale oggi arriverà la premier Giorgia Meloni. Rolfi respinge l’accusa di essere divisivo. "Perché, il centrosinistra unisce? Posso essere sindaco di tutti perché non ho posizioni radicali su temi etici". F.P.