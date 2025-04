La donazione di Cancro Primo Aiuto. Un microscopio per il San Gerardo

Cancro Primo Aiuto ha donato alla struttura complessa di Oculistica dell’Irccs San Gerardo un microscopio operatorio per gli interventi microchirurgici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio. Sarà in comodato d’uso gratuito per un anno. Pratico e funzionale, il microscopio consente al chirurgo di operare con il massimo del comfort, condizione che si rivela fondamentale per il paziente. La conformazione dello strumento protegge il paziente da possibili contatti accidentali. Il macchinario può distribuire la luce sull’area operatoria con due campi di illuminazione differenti, da attivare in contemporanea o in modo alternativo. L’illuminazione “a grande campo” permette di illuminare tutto il campo operatorio visibile nel microscopio. La seconda illuminazione, “Sci”-Stereo Coaxial Illumination, si focalizza al centro del campo inquadrato e genera un riflesso rosso omogeneo che consente di intervenire su pazienti di qualsiasi condizione, anche con quelli che presentano occhio decentrato, cataratta matura, pupilla stretta. Alla consegna erano presenti il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo Claudio Cogliati, il direttore generale Silvano Casazza, l’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari e il direttore della struttura complessa di Oculistica, dottor Michele Coppola.

"Questo strumento - ha sottolineato Coppola, ringraziando Cancro Primo Aiuto - potrà essere utilizzato anche sui bambini che presentano compromissioni post traumatiche per testare lo stato di integrità della macula e della parte nobile della retina". "Il nostro istituto - ha spiegato Cogliati - persegue quattro priorità: assistenza, cura, innovazione e ricerca per migliorare la vita delle persone, attraverso un approccio integrato che unisce competenza scientifica e umanizzazione delle cure". Il direttore generale Casazza ha espresso il suo sincero ringraziamento a Cancro Primo Aiuto per la generosa donazione, mentre l’amministratore delegato di Cpa Flavio Ferrari ha ringraziato i consiglieri, augurando al reparto di Oculistica di raggiungere nuovi importanti risultati anche grazie a questo macchinario.

Cristina Bertolini