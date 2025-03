La denuncia dell’ex sindaco Allevi: "Masterplan a passo di lumaca. Grande ritardo sul primo lotto"

Preoccupazione per i lavori previsti dal Masterplan al Parco e Villa Reale di Monza. La fase 1, con il suo corpus ampio di interventi su verde, Villa Reale e diversi altri edifici storici, pare procedere a rilento secondo quanto osservato nell’ultima seduta di Consiglio comunale.

A sollevare la questione è stato l’ex sindaco Dario Allevi. "Dalle slide che ci ha mostrato il direttore generale di Consorzio Bartolomeo Corsini in Consiglio comunale (lo scorso 25 novembre), abbiamo visto quanto siano fermi attualmente i lavori del primo lotto tematizzato dell’accordo di programma (da 23 milioni di euro) – osserva l’ex primo cittadino –. A questi ritmi il primo lotto forse non lo finirà neanche la prossima amministrazione. E poi ci saranno altri 32 milioni di euro da tematizzare per il secondo lotto (con una scadenza del Masterplan al 2033)". Secondo quanto emerso allora, a novembre il Consorzio aveva completato il 26% dei lavori previsti per la fase 1, con quasi il 50% già appaltato.

Tra i lavori conclusi spiccavano per importanza la messa in sicurezza dell’ala nord della Villa Reale e il monitoraggio strutturale delle altre aree, mentre per alcuni altri importanti interventi si è in attesa dei progetti definitivi. Sul tema a inizio mese ha chiesto chiarimenti anche il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, chiedendo in particolare un aggiornamento sui lavori di fase 1 in capo ad Aria, e quindi a Regione, dal valore di circa 12 milioni di euro. Si tratta del recupero dell’ex Cavallerizza, della Cappella Reale, di Porta Villasanta, di Villa Mirabello e del secondo lotto di Cascina Fontana, nonché dei muri di cinta dei Giardini Reali e dell’intero Parco, il cui termini previsto è stato comunicato tra maggio 2027 e febbraio 2028.

Per quel che concerne i lavori di Consorzio (dal valore di 7 milioni e 880mila euro) si è posto invece come scadenza il 2029, entro cui bisognerà provvedere alla riqualificazione dei Giardini Reali, alla rimozione e rifacimento delle coperture di Cascina Frutteto, Mulini San Giorgio, Fagianaia Reale, Casalta nuova e Mulino del Cantone, e ad una serie di importanti interventi su verde e reti irrigue.