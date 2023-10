La danza e i versi esorcizzano le paure. Il teatro incontra il laboratorio di poesia

“Io è tanti“. Appuntamento con il TeatroPoesia del laboratorio Poesia Presente Lab, giovedì alle 21, nella sede della Scuola di poesia in via Donatello. Il regista Dome Bulfaro proporrà uno spettacolo di teatropoesia votato all’esplorazione dei tanti nostri “Io“: è questo ciò che compie Stefania Ferraro, straordinaria declamatrice di versi altrui. "“Io è tanti“, da un verso della poetessa Chandra Candiani, è uno spettacolo maturato dopo tre anni di apprendistato delle pratiche e delle idee poetiche performative – racconta Dome Bulfaro, ideatore del genere teatropoesia –. La protagonista danza in cerchio con le sue poetesse e poeti preferiti per esorcizzare le paure e tentare di guadagnare un’identità unitaria".

Cinquanta minuti ad altissima gradazione poetica per restare stupefatti di quanto ogni persona, nella relazione con i tanti altri ionoi (in questo caso il pubblico presente), possa diventare poesia. Stefania Ferraro è stata allieva della Scuola delle Arti di Monza. Nel 2020 l’incontro con Dome Bulfaro e il teatropoesia, a seguito del quale intraprende un nuovo percorso di ricerca verso una più personale identità artistica.

Cristina Bertolini