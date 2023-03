La criminalità sotto sfratto L’ex ambulatorio della cosca apre le porte a chi cerca casa

di Gualfrido Galimberti

L’immobile della criminalità organizzata ora diventa una risorsa per il territorio: servirà per aiutare la collettività ad affrontare le problematiche relative alle politiche abitative. L’ex ambulatorio di via Galilei - sgomberato pochi giorni fa da carabinieri e polizia locale - diventerà la sede della Agenzia per l’Abitare per i dieci comuni dell’Ambito dei servizi sociali del Comune di Seregno per una popolazione di 170mila residenti. Il servizio partirà da aprile, ma servirà qualche settimana per la piena operatività. La gestione dell’Agenzia per l’Abitare sarà affidata alla cooperativa sociale La Cordata di Milano.

"Una percentuale molto alta di coloro che si rivolgono al nostro segretariato sociale chiede soluzioni a problemi abitativi – spiega Laura Capelli, assessore alle Politiche sociali (nella foto con il sindaco Alberto Rossi davanti al negozio confiscato) –. Il servizio di edilizia pubblica, per il quale comunque abbiamo tracciato un percorso di potenziamento, non è sufficiente a soddisfare tutti i bisogni. Così come ci sono bisogni che non hanno nel servizio sociale il naturale interlocutore. C’è bisogno di un percorso più ampio, per questo abbiamo deciso di istituire l’Agenzia per l’Abitare. E siamo anche contenti che essa trovi sede in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, in una simbolica staffetta tra negazione della legalità e riconoscimento fattivo ed effettivo dei diritti di cittadinanza". L’Agenzia è uno strumento innovativo attraverso il quale ci si propone di affrontare in maniera più complessiva le problematiche relative alle politiche abitative. Si tratta di un percorso che intende andare oltre il perimetro dell’edilizia popolare e a canone moderato, cercando di offrire un supporto ed un sostegno anche all’utenza che, opportunamente accompagnata, ha i requisiti per rivolgersi a un mercato calmierato. Un’attività che, tuttavia, funziona a doppio senso: all’Agenzia per l’Abitare possono rivolgersi non solo i cittadini in cerca di una abitazione, ma anche coloro che sono interessati a locare i propri immobili all’interno di un sistema sociale che è in grado di offrire un ampio sistema di garanzie. L’Agenzia, inoltre, nasce con lo scopo di tracciare un percorso di accompagnamento per quelle persone che, per varie fragilità personali emergenti, abbiano bisogno di ricollocarsi in termini abitativi. Un servizio a tutto campo, insomma, che va al di là della pur complessa attività dei Servizi sociali. Attività che, tuttavia, parte con grandi aspettative in virtù del lungo lavoro di preparazione e della partecipazione al progetto da parte di tutti i Comuni dell’Ambito di Seregno.