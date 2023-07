La corsa più pazza dell’anno Minion, guerrieri ed eroi galattici Tutti in gara contro la leucemia

di Barbara Apicella

Niente e nessuno ferma la corsa più pazza d’Italia. E neppure la follia dei suoi partecipanti che durante l’afoso pomeriggio di ieri, si sono presentati in piazza Europa mascherati, qualcuno persino da capo a piedi. Certi che a vincere, alla fine, non è la velocità o la prestanza atletica (anche perché non si tratta di una manifestazione competitiva), ma la generosità e la voglia di divertirsi.

Grande successo per l’edizione 2023 della Monza Power Run, la corsa organizzata dall’associazione Lele Forever per raccogliere fondi da destinare alle attività promosse dal sodalizio che da oltre vent’anni è impegnato in prima linea nella cura delle leucemia. Anche quest’anno in molti da tutta Italia (con runner persino da Napoli e da Portogruaro) hanno voluto vivere l’ebbrezza di sporcarsi con il fango, di saltare ostacoli, di fare acrobazie sul coloratissimo kraken, di ricevere secchiate di acqua cercando di districarsi nella rete dell’Uomo Ragno. Per un percorso, quello di sabato, di 6 chilometri, che si è svolto esclusivamente all’interno del circuito di Villasanta e non nel Parco, chiuso per motivi di sicurezza all’indomani del nubifragio.

Fin dalle prime ore del pomeriggio piazza Europa è diventata il villaggio del divertimento dove - accanto agli ostacoli – è stato allestito anche il grande palco e sono stati posizionati i camioncini del truck food. Una sfilata di runner folli e generosi protagonisti dell’evento: c’erano gruppi travestiti da Minion o da altri personaggi dei cartoni animati, c’era il guerriero spartano, i corridori con le ali delle farfalle, chi con il kilt scozzese e persino un’edizione goliardica di Pamela Anderson, la bagnina più sexy della tv interpretata da un simpatico runner che si è dimenticato di andare dall’estetista.

E ancora personaggi di guerre stellari, guerrieri maori e simpatiche api. In pista anche il sindaco Luca Ornago, appassionato di corse che, però, quest’anno ha vestito solo i panni di volontario dell’associazione.

Sono stati 2.100 gli iscritti, 900 solo quelli che hanno deciso di divertirsi e di sfidarsi nella prima giornata di festa che proseguirà con la corsa di 12 chilometri prevista, per i più temerari, per la giornata di oggi. Come sempre a vincere è stato il divertimento con la musica e il buon cibo la sera.

La goliardia durante la competizione con i volti sorridenti e basiti dei villasantesi che in giro per il centro del paese hanno incontrato questi corridori folli. Ma generosi. L’evento è infatti una delle manifestazioni più importanti per l’associazione.

Un’occasione per raccogliere fondi per sostenere il reparto di Ematologia adulti dell’ospedale San Gerardo di Monza e la Casa di Lele e di Lory, una struttura di accoglienza realizzata nel quartiere di San Fruttuoso a Monza dove vengono accolti i pazienti che giungono a Monza per sottoporsi alle terapie e i loro familiari. Il tutto nel ricordo di Lele Brandazzi, il giovane villasantese al quale i genitori Roberto e Patrizia hanno fondato l’associazione. Un giovane morto nel 1999 a soli 27 anni a causa della leucemia.