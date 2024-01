La corsa alle iscrizioni. Slalom fra nuove materie e percorsi in quattro anni. Ecco le superiori del futuro

Tempo di scelte per i ragazzi che quest’anno usciranno dalla scuola media. Entro il 10 febbraio le famiglie dovranno formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma del Ministero. La rincorsa è partita il 18 gennaio, ma, nonostante i percorsi di orientamento, per molti è difficile avere le idee chiare.

L’offerta formativa della Brianza conta 34 licei (di cui 9 parificati); 21 istituti tecnici (di cui 2 parificati); 10 istituti professionali (di cui 3 parificati) e 19 centri di formazione professionale. Sono riportati sulla guida dell’offerta formativa della Provincia di Monza e Brianza La Bussola: https://www.provincia.mb.it/bussola/. Ma la vera novità sono da una parte il nuovo percorso liceale “del Made in Italy“, che si affianca al liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale, attivato in via sperimentale al M.L.King di Muggiò, e dall’altra i nuovi percorsi di istruzione tecnica e professionale, questi sì di 4 anni (+2), nei quali si consegue il diploma dell’offerta formativa canonica in 4 anni, con la possibilità di proseguire gli studi all’interno della filiera per altri 2, ottenendo un titolo di alta specializzazione tecnica. Esempi di attivazione di questi 4+2 all’interno degli istituti statali sono ad esempio ancora il King di Muggiò (amministrazione finanza e marketing con l’indirizzo specifico di relazioni internazionali per il marketing) e il Bassi di Seregno (amministrazione finanza e marketing). Forma il marketing specialist con background educativo multidisciplinare che combina comunicazione, vendite e pubblicità, per a generare interesse per i prodotti e i servizi di un’azienda. Le competenze sono spendibili in ogni settore. L’iscrizione a tutti questi indirizzi è al momento aperta su Unica, la nuova piattaforma ministeriale (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). Diversa è invece la questione dei licei che offrono opzioni quadriennali, opzione introdotta qualche anno fa, in Brianza tutti paritari. Da 5 anni passa a 4 anche l’istituto per i servizi commerciali Caravaggio di Monza (di proprietà di Pbs). È la scuola per tecnico per i servizi commerciali, capofila di una cordata che aggrega 3 istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia, un Its e tre imprese di inserimento lavorativo, tra cui Adecco.

Avvia in Italia la sperimentazione della scuola superiore in 4 anni, più 2 ulteriori annualità negli Its accademy (corsi biennali in parte in aula e in azienda), secondo il modello tedesco della “Realschule“, l’istituto tecnico già proiettato nel contesto lavorativo. Per completare il percorso in 4 anni, si andrebbe a scuola dalla prima settimana di settembre fino a fine giugno, per 37 ore la seettimana, invece di 32 come prima. Le competenze verranno avvalorate dalla prova Invalsi. Il percorso punterà a rafforzare le materie base, italiano, matematica, dando maggiore rilievo alle lingue straniere, ai laboratori, alle discipline Stem (science, technology, engieneering and mathematics); ovviamente con il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro (Pcto).

Alcune lezioni delle materie di indirizzo verranno tenute da docenti esperti, provenienti dal mondo produttivo e professionale, per ampliare l’offerta didattica e labortoriale. Forte spinta all’apertura verso il mondo e alla condivisione, con scambi internazionali, visite e soggiorni di studio e stage all’estero. I nuovi corsi di studio quadriennali assicureranno agli studenti il raggiungimento degli obiettivi e competenze già previsti per i normali corsi quinquennali, con il conseguimento in anticipo del diploma di maturità. "Non è un mix tra vecchio percorso di 5 anni e il nuovo – sottolinea Ivano Galbiati, dirigente dell’istituto Caravaggio – ma un nuovo percorso strutturato per competenze, studiato ad hoc su 4 anni". Alla fine del quadriennio sarà possibile proseguire nella stessa filiera con due anni di Its Academy o accedere all’università. Sulla piattaforma Unica ministeriale è già possibile iscriversi a diversi percorsi quadriennali attivati per il prossimo anno scolastico. Ma nel recente incontro con le scuole, il ministro Giuseppe Valditara ha specificato che, trattandosi di un percorso nuovo con incognite per studenti e famiglie, i ragazzi possono iscriversi in altre scuole e se cambiano idea, possono chiedere di accedervi fino a ottobre-novembre.

Quadriennale anche il liceo Steam international del Collegio Villoresi di Monza, 25 posti, con il 50 per cento delle materie insegnate in inglese.