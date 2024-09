La coppietta dello spaccio di droga. Nei guai anche due ubriachi al volante

Controlli antidroga e contro la guida in stato di ebbrezza.

Nello scorso fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Monza hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio con finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti. Le operazioni si sono concentrate in diverse località della provincia e hanno portato a importanti risultati. A Giussano i militari della Sezione Operativa e Radiomobile di Seregno hanno arrestato due italiani, un uomo di 41 anni domiciliato a Besana in Brianza e una donna di 33 anni, residente nello stesso comune e già nota alle Forze dell’Ordine. Fermati in via Prealpi, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina e di 1.690 euro in contanti. Nelle loro abitazioni e in un immobile di loro proprietà a Mariano Comense sono stati trovari altri 130 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. La donna è stata messa agli arresti domiciliari, mentre l’uomo è stato trattenuto nella Stazione carabinieri di Meda in attesa del processo per direttissima. A Seregno, intorno alla mezzanotte di domenica, i militari della Stazione hanno arrestato un 21enne di origine egiziana per evasione dagli arresti domiciliari.

A Monza, lungo viale Stucchi, il personale del Nucleo Radiomobile ha denunciato un 22enne italiano, responsabile di un incidente stradale in cui è rimasto ferito il passeggero della sua motocicletta. Il giovane, sottoposto a test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue 4 volte oltre al consentito. Sempre a Monza, lungo viale Sicilia, i carabinieri hanno fermato un 37enne italiano alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico oltre tre volte oltre i limiti di legge. A entrambi gli automobilisti ubriachi è stata tolta la patente.

Da.Cr.