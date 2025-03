La concretezza del sindaco Assi: "Metrò vicino, più residenti"

Nato a Milano, ma residente a Brugherio da sempre, Roberto Assi è sindaco dal 2023.

Sindaco, perché vale la pena di vivere a Brugherio?

"La nostra città ha la comodità di essere alle porte di Milano, senza essere nel caos della metropoli. Un parte di Brugherio raggiunge la metro di Cologno nord a piedi. La tangenziale, con tutti i suoi pro e contro, permette di raggiungere Linate in 10 minuti e Orio al Serio in 20. Per la logistica Brugherio ha una posizione invidiabile. Infatti, mentre a Cologno, Sesto e Milano i residenti diminuiscono, a Brugherio aumentano, per la gente che si sposta. Di questo stiamo tenendo conto nell’avvio della discussione del nuovo Piano di governo del territorio."

Quali sono le linee guida?

"Sicuramente il contenimento del consumo di suolo, da ridurre dal 37 al 40% secondo i limiti della legge regionale del 2014. Non abbiamo problemi a ridurre il consumo di suolo, ma Brugherio è passata dal terreno paludoso in cui regnavano tifo e malaria 160 anni fa a cittadina con una buona qualità della vita proprio grazie al consumo di suolo fatto oculatamente, per creare servizi ai cittadini. Anche un centro sportivo rientra nel consumo di suolo. Quindi nel Pgt saremo alleati di chi crea lavoro, ricchezza, rispettando le normative e la fa circolare. Nei decenni passati aziende come Bertuzzi, Magnaghi e Candy hanno creato ricchezza e lavoro. Credo nella redistribuzione della ricchezza, ma prima va creata e chi lo fa, nel rispetto delle regole, deve essere agevolato."

E la viabilità?

"Con il Pgt porteremo avanti anche il Piano del traffico che potrebbe essere stravolgente. Rispolveriamo alcuni progetti degli anni ‘90, come la bretella che collega viale Lombardia con via San Maurizio al Lambro, per agevolare il traffico in funzione del lavoro, ma facendolo girare il traffico pesante fuori dal centro e dalla zona scuole."

Quale volto prenderà il centro?

"La città deve essere esteticamente risollevata. Ci sono edifici nuovi e di pregio, ma alcune zone del centro storico come via Dante e via Tre Re vanno rinnovate e riscoperte, anche dal punto di vista estetico. Il decoro stimola la cura delle cose e degli ambienti comuni."

A Brugherio manca una scuola superiore. Ci avete pensato?

"La scuola è un mondo di cultura, di incontro, di eventi, di sport e sarebbe importante dal punto di vista dell’identità e dell’attaccamento al territorio. In realtà dal punto di vista logistico nessuno si lamenta perché deve andare a Milano, perché i mezzi sono veramente comodi."

C.B.