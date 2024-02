La classica in versione jazz

Grandi brani della musica classica riletti in chiave jazz, seguendo un insolito filo rosso che collega periodi e stili lontani. Un progetto artistico con accostamenti inusuali che passeranno per reinterpretazioni di Bach, Haendel e Rameau, accanto a un tributo all’importante stagione musicale americana impersonata da Cole Porter, Burt Bacharach e Pat Metheny, attraverso i pezzi che hanno dato loro la notorietà mondiale. È ciò che si potrà ascoltare sabato alle 21 nel concerto “Classic & Jazz“, che andrà in scena al Teatro comunale di Nova Milanese, in via Giussani.

Protagonista della serata darà un trio composto da Roberto Porroni alla chitarra, Max De Aloe all’armonica cromatica e Tommy Bradascio alla batteria. Biglietti d’ingresso 12 euro, ridotti a 10 euro per under 25 e over 60 e a 6 euro per gli under 18.

F.L.