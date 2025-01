La città s’illumina di rosa. Cesano Maderno è calda:: "Il Giro d’Italia ci esalta"

Palazzo Borromeo tinto di rosa per avviare il conto alla rovescia dei 100 giorni che mancano al Giro d’Italia. Con questa suggestiva immagine, realizzata grazie a speciali proiettori di luce, l’altra sera la città di Cesano Maderno ha ricordato a tutti il suo ruolo di “arrivo di tappa“ il prossimo 29 maggio, quando la carovana rosa, partita da Morbegno, giungerà in città per una sfida in volata. L’iniziativa “Italia in Rosa“, promossa dalla società organizzatrice del Giro d’Italia, ha accomunato tutte le località di partenza o arrivo di tappa.

Dopo l’accensione dell’altra sera, l’effetto scenico luminoso verrà ripetuto per tutto il mese di maggio, accompagnando tifosi e appassionati nell’attesa della giornata clou del 29 maggio, quando l’arrivo di tappa prevede anche un circuito finale di due giri sul territorio cesanese. Un evento straordinario, che va oltre l’aspetto meramente sportivo e che prevede anche una serie di iniziative a contorno per le quali è già iniziata la fase di preparazione con il coinvolgimento di enti, associazioni e attività economiche del territorio. Il 25 febbraio la serata di presentazione ufficiale della tappa alla presenza di numerosi ospiti del ciclismo nazionale con il direttore di corsa Stefano Allocchio e sorprese.

"È un’occasione unica per dare visibilità a livello nazionale e internazionale alla nostra città, ma anche alle nostre imprese, alla nostra offerta culturale e ricettiva" dice il sindaco Gianpiero Bocca, che rivendica la scelta dell’investimento di 244mila euro con cui l’Amministrazione comunale si è assicurata l’arrivo di tappa. Da oggi si apre l’avviso pubblico per la raccolta di sponsor che sosterranno l’Amministrazione comunale. Si parte da un investimento minimo di 1.000 euro che propone comunque una visibilità del marchio sul materiale promozionale dell’evento, per arrivare fino al livello di “Platinum sponsor“ che con 20.000 euro garantisce visibilità top in alcune location specifiche e altri benefit tra cui l’utilizzo esclusivo di Palazzo Borromeo per un’intera giornata per un evento aziendale (valore commerciale oltre 1.500 euro) e una pagina intera nel numero speciale del giornale comunale dedicata all’evento.

"Nelle scorse settimane abbiamo costituito il Comitato di tappa che dovrà coordinare le attività di preparazione e i volontari. Ci aspettiamo la visita di migliaia di persone e un ritorno di immagine incalcolabile".