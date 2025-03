La città si ferma per il “suo“ Giubileo, 1.500 in corteo nel centro

Oltre 1.500 fedeli provenienti dalle 25 parrocchie di Monza, Brugherio e Villasanta. Il centro di Monza preso d’assalto, i cori delle diverse parrocchie che attraversano le strade diretti verso il Duomo cantando. Un corteo che è partito dalla chiesa di San Pietro Martire.

Domenica è stata una giornata speciale in città, in cui si è celebrato Il Giubileo dei Monzesi.

A garantire la sicurezza dell’evento un nutrito gruppo di uomini, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza, e con il coordinamento tecnico operativo del Questore di Monza e della Brianza, attraverso il Tavolo Tecnico svoltosi in Questura il 7 marzo scorso. I servizi hanno visto la partecipazione corale oltre che degli agenti della Questura anche dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, della protezione civile, dei vigili del fuoco per far fronte a situazioni di emergenza. Ma oltre alle divise anche gli operatori sanitari dell’AREU Lombardia e i volontari messi a disposizione dal Duomo di Monza per l’accoglienza dei fedeli. Il timore di attentati terroristici ha richiesto particolare attenzione sia al controllo delle aree di raccolta dei fedeli, in piazza San Pietro Martire e in piazza Duomo, sia alla protezione del più ampio spazio della fase dinamica della manifestazione religiosa. La processione con il Crocifisso del Giubileo ha infatti percorso le strade del centro, con le forze dell’ordine e garantire presidi fissi di controllo sulle principali vie di accesso al centro cittadino, per evitare e impedire l’eventuale intrusione di mezzi non autorizzati in un’ottica antiterrorismo.

Dario Crippa