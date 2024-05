La città palcoscenico. Quattro giorni d’arte al Festival dei ragazzi

La città si trasforma in un enorme palcoscenico e si mette al servizio dell’arte per quattro giorni.

Ottava edizione per Vimercate dei Ragazzi, la rassegna di teatro nazionale dedicata ai giovanissimi anticipa e per la prima volta aggancia le scuole con 17 titoli e 33 repliche, dal 30 maggio al 2 giugno.

Festa diffusa da Parco Gussi al Must, Museo del Territorio, passando per le piazze principali, tutte dedicate ad accogliere le compagnie, tre delle quali in arrivo dall’estero, Turchia, Argentina e Svizzera. Respiro sempre più internazionale per l’evento che ha messo in cartellone due prime - “Ho un bufalo nella testa“ a cura di Progetto g.g.g.g./Accademia Perduta e “Pezzettino“ di AttaFestival - e un’anteprima, “Il giardino segreto“ di ArteVox, per regalare al pubblico emozioni inedite. Accanto al Comune, come sempre la direzione artistica di Campsirago Residenza, delleAli Teatro, Teatro Invito e ArteVox. Dalla prosa all’happening, fino al circo, sono davvero tanti i generi che andranno in scena per la gioia di chi non si perderà nemmeno un appuntamento. "Il festival è una bellissima tradizione che rinnoviamo ogni anno – dice il sindaco Francesco Cereda –. Vimercate dei Ragazzi aiuta a vivere l’esperienza teatrale innanzitutto come un divertimento e per il suo importante valore formativo. L’atmosfera che si respira durante la kermesse è unica, le strade sono piene di suoni e colori". Particolare attenzione è stata data al tema dell’accessibilità, una via battuta da tempo dall’organizzazione, schede dettagliate sui siti delle compagnie aiutano a scegliere lo spettacolo più adatto in caso di disabilità, dalle difficoltà motorie all’autismo, temi dei quali si discuterà con importanti esperti il 31 maggio alle 14 in biblioteca. Due sponsor, invece, hanno dato un tocco di novità alla formula che nella sua ossatura resta inossidabile, BrianzAcque ha permesso la collaborazione con le scuole a disposizione delle quali ci sono sei spettacoli gratuiti, mentre Cem, gestore dei rifiuti, ha allestito una yurta, una tenda mongola con laboratorio di sostenibilità tenuto dal grande artista Ruggero Asnago.

Sarà lui con il giovane pubblico a realizzare gli animali giganteschi protagonisti dell’esplosiva parata finale, l’ultima performance corale della kermesse. Confermata per il terzo anno consecutivo la Giuria dei bambini e dei ragazzi che assegnerà a chiusura dei lavori il Premio Città di Vimercate. Un’esperienza particolarmente significativa per i 12 giudici che si confrontano con registi, attori e autori, dopo aver imparato gli elementi di analisi critica di uno spettacolo. Altra conferma, il rapporto con le associazioni: saranno 16 quelle presenti con una trentina di laboratori, che arricchiscono l’offerta della quattro giorni. Il programma è disponibile sulle pagine social del municipio.