La città dei monopattini. Un milione di noleggi in soli quattro anni e ora una spinta dal bus

Il futuro della mobilità sarà sempre più una connessione tra sistema del trasporto pubblico e servizi di trasporto in sharing, nel nome della sostenibilità. Ieri in municipio a Monza è stato presentato l’accordo tra Autoguidovie e Dott (una delle due aziende di noleggio monopattini e bici elettriche attive in città) che prevede l’erogazione di un voucher di 100 euro, utilizzabile fino al 30 agosto 2025, a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento annuale di autobus con Autoguidovie, con cui si potrà procedere all’acquisto di un totale di 20 corse in monopattino o bici elettrica, di 15 minuti l’una, oppure in 13 utilizzi giornalieri di biciclette Monzabikesharing-Weelo.

"Il bonus è nella logica di incentivare gli spostamenti con mezzi in sharing per tragitti di interconnessione – chiarisce l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente –. Grazie al contributo di Regione che mette a disposizione in totale 7,9 milioni di euro in Lombardia, stanziati dal ministero delle Infrastrutture, ad Autoguidovie (per Milano e Monza) sono stati assegnati 12.644 voucher, per un valore che potrà arrivare sino a 1,3 milioni di euro. La parola d’ordine è intermodalità, dove i diversi sistemi di trasporto dialogano in maniera funzionale ed efficiente".

Soddisfazione anche da parte di Dott, che sottolinea come la micromobilità in sharing su Monza stia avendo un grande successo. "In città in 4 anni di nostra attività abbiamo registrato più di 1 milione di noleggi – evidenzia Vittorio Gattari, Public policy manager di Dott –. Già oggi il 55% dei nostri utenti monzesi è abituale, cioè abbonato. Già il 63% usa il monopattino o la bici elettrica in combinazione col trasporto pubblico, con l’obiettivo di lasciare a casa l’auto privata. L’80% sono residenti, il restante vengono da fuori o sono turisti. L’età media è vicina ai 35 anni: la maggior parte degli utenti a Monza, il 66%, sono lavoratori, e non adolescenti".

"Ottenere il voucher è semplicissimo – continua il manager –, basta andare sul nostro portale ed inserire il codice di abbonamento annuale di Autoguidovie. In città si sente il bisogno di mobilità condivisa, e noi crediamo molto nell’essere complementari al trasporto pubblico".

L’obiettivo è ora di accompagnare questa nuova possibilità con una campagna di informazione che chiarisca l’uso corretto dei mezzi elettrici, per cercare di contrastare il fenomeno di un loro utilizzo spregiudicato, registrato in tante occasioni sulle strade cittadine.