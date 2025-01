La cicogna torna a volare. Le nascite sono in crescita

In tempi di inverno demografico, Usmate chiude l’anno in controtendenza e non può passare inosservato. Piccolo miracolo nel borgo alle porte di Monza, dove il 2024 ha registrato più bambini nati, 82, che morti: 79. Saldo positivo di poche unità, ma prezioso nel centro che ha superato i 10mila abitanti e vede crescere la popolazione, un centinaio i residenti in più che si sono registrati all’anagrafe negli ultimi 12 mesi. Statistiche essenziali per mettere a fuoco i bisogni di un paese che cambia, con altre sorprese.

A cominciare dal sorpasso della comunità ucraina su quella marocchina: ora uomini e donne in arrivo dall’Est sono più rappresentati dei nordafricani in questo lembo di Brianza. Al 31 dicembre gli abitanti erano 10mila 754 rispetto ai 10.644 del 2023. Più le donne (5.438) degli uomini (5.316 ) in linea rispetto all’anno precedente, quando le femmine erano 5.362 e i maschi 5.282. Si sono trasferite in paese 343 persone rispetto alle 424 del 2023 e hanno lasciato Usmate Velate 286 persone invece delle 284 di due anni fa. Tra i residenti ci sono in totale 900 stranieri rispetto agli 893 del bilancio precedente. I più rappresentati sono i romeni con 289 persone (280 nel 2023), al secondo posto gli ucraini (88) al terzo, adesso, i marocchini (83). I fiocchi rosa e azzurri sono stati in leggero calo rispetto agli 85 del 2023. Hanno visto la luce 48 femminucce e 34 maschietti, mentre nel 2023 erano nati 42 bambini e 43 bambine. Anche i decessi sono diminuiti in relazione agli 85 del 2023, con 38 uomini e 41 donne scomparsi, mentre nel 2023 erano morti 47 uomini e 38 donne. La popolazione suddivisa per fasce d’età mostra che il grosso, 5.122 cittadini, ha tra i 31 e i 64 anni, 3.180 tra 0 e i 30 anni, 1.865 65-80, mentre gli over 81 sono 587. In Comune sono stati celebrati 18 matrimoni e 10 coppie si sono separate. Cambiamenti che possono sembrare impercettibili e che invece a volte aprono al strada a novità. Usmate è uno dei pochi comuni del Vimercatese con un saldo positivo della popolazione, ma i numeri sono troppo bassi per cantare vittoria: la fluttuazione degli abitanti incide e anche il calo del tasso di natalità degli stranieri, altra realtà con la quale fare i conti.