La Cgil in corteo per occupazione e giustizia sociale

Cgil in corteo "per il lavoro e la giustizia sociale". Il 22 marzo partirà da via Premuda per attraversare Cederna con il segretario regionale Alessandro Pagano. "Una manifestazione per ribadire le ragioni della mobilitazione e per dare continuità allo sciopero generale del 29 novembre", spiega il sindacato.

"Anche in Brianza – sottolinea Walter Palvarini, segretario generale in provincia – la crisi industriale è una realtà da almeno due anni. Aumentano precarietà, cassa integrazione, infortuni e il lavoro povero soprattutto tra donne e giovani. Cresce l’incertezza e non si vede uno straccio di politica industriale da parte di questo governo, né investimenti per le necessarie transizioni su ambiente e digitale". Si punta tutto sui referendum: "Con il voto in primavera su lavoro e cittadinanza avremo la possibilità di decidere sui diritti senza deleghe".

Bar.Cal.