La Cena sotto le stelle. All’Agriparco di Tavecchio

Torna la “Cena sotto le stelle“, terza edizione, l’evento top 2024 di Fondazione Tavecchio. Appuntamento domani alle 20.30 per la cena esclusiva, immersi nell’unico vigneto di Monza e Brianza, all’Agriparco Solidale “Accolti e Raccolti“, in via Papini, 24 a Monza.

L’Agriparco si estende su 12mila metri quadrati, di cui 1000 dedicati al vigneto; con la vendemmia 2022 ha prodotto le prime 492 bottiglie del vino di Monza, “Barbera Autari“, imbottigliato dall’azienda vitivinicola Santa Croce di Missaglia. Le bottiglie vengono date in regalo a chi sostiene il progetto del Centro polifunzionale. "In questa occasione speciale – tiene a precisare Alessio Tavecchio, fondatore dell’Agriparco – troverete la nuova pedana accessibile alle persone disabili, grande 1.000 metri quadrati, con la nuova tensostruttura, che renderà l’esperienza ancora più confortevole e suggestiva, per chi arriva sulle quattro ruote. Un evento eccezionale, in un’atmosfera magica che solo l’unico vigneto produttivo e solidale di Monza sa regalare. Partecipare alla cena – continua Tavecchio – significa sostenere l’Agriparco, un luogo di lavoro, di incontro e condivisione che accoglie tutti, soprattutto i più fragili. Saremo avvolti in una magica atmosfera di luci, profumi, sapori, con in sottofondo musica dal vivo".

I bimbi saranno i benvenuti, avranno un’area dedicata e saranno accolti da un servizio di baby sitting che si occuperà di loro per l’intera serata. Il contributo/donazione per gli adulti è di 65 euro e per i bambini 30. Per trascorrere una serata al vigneto con tutta la famiglia, ci sono delle agevolazioni: il Family Pack A da 3 persone (2 adulti e 1 menu bambino): a 150 euro; il Family Pack B da 4 persone (2 adulti e 2 menu bambini) a 175 euro; il Family Pack C da 5 persone (2 adulti e 3 menu bambini), per un totale di 200 euro.

Per la tavolata di amici c’è il Friends pack da 4 a 10 partecipanti, da 60 euro ciascuno.

Il 7 maggio la Giunta Pilotto ha deliberato l’approvazione dello schema di convenzione, che verrà allegata alla richiesta di permesso di costruire dell’edificio. La pubblicazione all’Albo pretorio dell’atto dà il via libera all’iter burocratico per ritirare il permesso di costruire e finalmente avviare la costruzione. I prossimi passi saranno la firma della convenzione con il Comune di Monza, occasione in cui Fondazione Tavecchio consegnerà una polizza di fidejussione (da 174mila 856 euro) a garanzia della realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà via Papini a via della Guerrina, come richiesto dalla Provincia.

Ottenuto il Pdc Fondazione Tavecchio avvierà tutte le pratiche di raccolta fondi con istituti bancari, privati e attività di fundraising per raccogliere i 3 milioni di euro stimati, necessari per la realizzazione del centro polifunzionale.

C.B.