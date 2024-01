La casa di Qvc. Stilisti e scenografi. Qui le televendite diventano un film

Intrattenimento e promozione. Si fa presto a dire televendite. Ma dietro c’è mondo che oggi passa dallo storytelling e dalla community. Niente a che fare con gli albori del settore che adesso è anche e-commerce e che in Brianza conta su un vero colosso: Qvc. Un viaggio nei suoi studios a Brugherio svela il dietro le quinte dell’emittente italiana con più ore in assoluto di diretta al giorno: 17 per l’esattezza, tutto l’anno. Qui ci si ferma soltanto il giorno di Natale. È uno dei tanti record del canale nato negli stati Uniti 38 anni fa e da 14 approdato nel Bel Paese. Dal salotto di casa a quello televisivo curato nei minimi dettagli che si rivolge soprattutto alle donne, target d’elezione, fra cura domestica, bellezza, moda e accessori. Una galleria di grandi nomi del Made in Italy, ma anche di marchi emergenti "sempre, però, con una storia da raccontare – spiegano nella storica sede di via Guzzina – e che semplifichino la vita degli acquirenti". Un’altra legge alla quale da queste parti non si deroga mai. Vengono presentati in ambienti, camera da letto, sala da pranzo, living, cucina a vista, veranda e giardino, perfettamente allestiti nel nuovo Home Studio. Sembra di stare in un film, "l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza coinvolgente".

Al lavoro una squadra di professionisti che riunisce competenze tipiche della televisione, addetti a trucco e capelli, fashion stylist, set designer, scenografi, coordinatori di studio, fino a professionalità uniche presenti solo in questa realtà, come il “line producer“, che analizza le vendite in tempo reale, un vero e proprio regista commerciale. Ruolo chiave che regala allo shopping quell’allure che il popolo degli acquisti ama e dalla quale si sente gratificato, un vero e proprio angelo custode dei clienti che vigila su disponibilità a magazzino, raccoglie reazioni sui social a presentazioni e prodotti, risponde alle domande della comunità in rete. C’è anche il team qualità, altri 20 esperti specializzati nelle diverse categorie di merci che garantiscono il massimo livello.

"Gli studi sono il simbolo del nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza – dice il ceo di Qvc Italia Sarah-Jane Morgan –. Aprirne le porte serve a raccontare impegno e competenze che stanno alla base degli show quotidiani, e a far conoscere la squadra che ogni giorno crea un legame autentico con chi sta dall’altra parte dello schermo. Abbiamo già fissato nuovi traguardi anche a lungo termine, ma sempre all’insegna dei nostri valori: forte componente umana, offerta curata nel dettaglio, ed esperienza d’acquisto semplice".