La carità era una scusa Ruba la cassa delle offerte

I carabinieri di Giussano hanno denunciato una donna di 56 anni per il furto della cassetta delle offerte dalla chiesa di Santo Stefano Protomartire.

Il fatto è del 28 aprile. Intorno alle 15.30, la donna si presenta davanti alla casa del parroco e viene accolta.

Simulando tristezza e disperazione, racconta di essere appena stata alla Caritas per chiedere degli aiuti ma non le è stato dato nulla.

Le servono soldi per comprare urgentemente delle medicine. Il prete spiega che può darle solo dei generi alimentari.

Lei accetta. Mentre il sacerdote va a farle un po’ di spesa però lei passa all’azione e, in chiesa, porta via la cassetta con le offerte, nascondendola. Quindi prende le due buste della spesa preparatele dal parroco, lo ringrazia e se ne va.

Poco dopo il sacerdore si insospettisce, entra in chiesa e nota che la cassetta è sparita, quindi si reca in caserma per sporgere denuncia.

I militati visionano i filmati delle telecamere e ricostruiscono l’accaduto.

La donna prima aveva cercato di scassinare la cassetta, ma non riuscendoci l’aveva caricata nel bagagliaio della macchina.

Una volta identificata, la 56enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Monza per furto aggravato.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stata anche ritrovata la bussola in metallo che nel frattempo era stata forzata e svuotata delle offerte.

Ale.Cri.