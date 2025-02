La Carica dei 101 in un musical tutto da ridere

La scoppiettante favola dei 101 dalmata, riletta in modo originale e avvincente sotto forma di musical comico per famiglie. È lo spettacolo teatrale per bambini “La ricarica dei 101“, che verrà proposto domenica alle 16 al cineteatro Santa Maria di via Segramora a Biassono: a portarlo in scena gli attori della Compagnia Teatro Instabile, che daranno vita a un susseguirsi di esilaranti avventure con al centro tre loschi e imbranati individui e una miriade di cani dalmata. La rappresentazione prende spunto dal film Disney, ma procede poi per binari suoi con nuove canzoni. Biglietto d’ingresso da 6 a 8 euro per i bambini, da 10 a 12 euro per gli adulti. Sempre domenica, alle 16.30 in biblioteca a Vimercate la compagnia Drammatico Vegetale proporrà lo spettacolo per bambini “Brum“. Ingresso 7 euro.

F.L.