La campagna Lilt coi liceali Non mandate la vita in fumo

di Gabriele Bassani

Cinque studenti giovanissimi che raccontano il loro sogno, cinque attori bravissimi che li rappresentano con un salto nel tempo di almeno 30 anni e raccontano la loro vita con e senza gli effetti del fumo. È un video molto coinvolgente e di grande impatto quello realizzato da Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori alla scuola Versari di Cesano Maderno, per la Giornata mondiale senza tabacco.

Biagio, Pietro, Anthea, Giorgia e Mattia si raccontano oggi adolescenti e poi si rivedono a 45 o 50 anni con il loro alter ego, ricordando il ruolo della sigaretta nel loro percorso. Per la campagna 2023 Lilt ha scelto una classe di liceo e un sorprendente sguardo al futuro, per non mandarlo in fumo. Con “Lessons from the future“, grazie alla collaborazione pro bono con l’agenzia Tbwa Italia, Lilt ha portato i giovani avanti nel tempo, per invitarli a scegliere oggi la salute di domani. Perché senza fumo, tutti possono iniziare a scrivere storie diverse, per noi e per il nostro pianeta e i ragazzi di oggi possono mandare chiaro e forte questo messaggio.

Gli studenti brianzoli sono stati protagonisti anche dell’apertura della Giornata Mondiale senza Tabacco a Milano. In un talk hanno raccontato la loro esperienza con Lilt per la registrazione del video a scuola.

"Ci avete detto in modo diverso dal solito che il fumo fa male e questo ci è arrivato dritto. Vederci proiettati nel futuro, come saremo, con i nostri sogni realizzati o meno, ci è servito per confrontarci e per riflettere", hanno detto i ragazzi. "Ogni giorno a scuola ci impegniamo contro il fumo – ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Grazia Di Battista –. Invitiamo i ragazzi a non mettere un’ipoteca sui loro sogni. Sentiamo LILT particolarmente vicina".

Proprio per salvare le nuove generazioni e contrastare i danni ambientali causati dal fumo, Lilt ha scelto di promuovere l’iniziativa dei cittadini europei che ha l’obiettivo di creare la prima generazione libera dal tabacco entro il 2030, affiancando l’Istituto Mario Negri, coordinatore italiano della petizione al Parlamento europeo per mettere fine alla vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina ai cittadini europei nati dopo il primo gennaio 2010.