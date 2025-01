La Brianza in concerto. Gli archi del rock le poesie di Battisti e la dance per fiati

Due band originali, energetiche e trascinanti, che incroceranno i loro strumenti per una serata travolgente all’insegna del rock per archi e della dance anni ‘90 per fiati. E poi un mini festival tra metal, grindcore e sludge, per un’immersione nelle sonorità più dure e oscure. E ancora, un omaggio a Battisti insieme all’ex Afterhours Dario Ciffo e un tributo alla miscela di rock e pop di Elisa. Settimana all’insegna dei concerti in Brianza.

Al Bloom di Mezzago domani alle 21 si incontreranno due street band particolari. A scaldare il pubblico ci penseranno gli Interludio, eclettico duo formato da un violinista e un violoncellista, affiancati da un batterista di grande personalità: prendono brani del passato e del presente e li rileggono in una chiave nuova e incisiva, mettendo gli archi al servizio del rock. Con loro sul palco ci saranno i Vogo Beat, una brass band che con ottoni e sassofoni reinterpreta la musica dance anni ‘90 e Duemila, per far ballare senza sosta. Ingresso libero.

Sabato alla stessa ora cambio di atmosfere con lo “Zebra Party“, una serata dedicata al metal. Ad alternarsi dal vivo ci saranno 6 gruppi: si andrà dal mix di post-hardcore e metal dei piemontesi If I Die Today alla furia fatta di hardcore, death metal, black metal e grindcore dei cremaschi Spleen Flipper; dall’intreccio di sludge e doom metal dei milanesi Evil Cosby alla mescola di grindcore, black metal, crust punk e noise dei bergamaschi Pugnale. Con loro il grindcore dei brianzoli Cranial Putrefaction e il metal hardcore dei Lacerhate. Biglietto d’ingresso 5 euro.

Al Tambourine di Seregno, invece, già stasera ci si potrà far incantare dalla “Battistata“, un evento in cui cantare le canzoni storiche di Lucio Battisti assieme a Dario Ciffo, cantautore, chitarrista e violinista, già membro per una dozzina d’anni degli Afterhours e poi fondatore dei Lombroso con Agostino Nascimbeni. Assieme a lui ci saranno ospiti a sorpresa. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Il circolo di via Carlo Tenca farà poi da scenario domani per il contest hip hop “Show me“, in cui gli artisti si sfideranno rappando su beat inediti. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Al The Bank di viale Lombardia a Monza, infine, oggi “Tributo a Elisa“ con gli Asile’s Dancing, band che ripercorrerà la carriera di Elisa Toffoli dai primi brani fino alle canzoni più recenti. Domani sarà la volta del pop rock dei Gommalacca e sabato viaggio nelle hits italiane con la T3rzo Tempo Band.