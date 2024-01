La boutique in “salotto“. PozziLei, il gusto del bello

Ha aderito senza incertezze al Carlo Alberto District, una ventina di attività che intendono rendere ancora più attraente il salotto della città. Anche a fin di bene. Laura Pozzi, titolare con i fratelli Flavio e Marco del negozio PozziLei di piazza San Pietro Martire 1, non ha dubbi: "Un progetto che unisce la cooperazione alla solidarietà – spiega – non poteva che trovarmi favorevole. Come gruppo di persone abbiamo maggiori possibilità di farci sentire". Qui, del resto, hanno sempre cercato di avere una marcia in più. La conferma arriva anche dalle iniziative commerciali intraprese dalla famiglia Pozzi nel settore dell’abbigliamento di alta gamma. Risale a 40 anni fa, infatti, l’inaugurazione della prima boutique a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il primo negozio, dedicato all’abbigliamento maschile, si chiama appunto Pozzi Uomo. A questo si aggiungono poi, 27 anni fa, i negozi di Bologna e Monza, PozziLei. Segue l’inaugurazione di quello di Crema. Decisamente più recente è il debutto del concept store di Noto, in provincia di Siracusa, a giugno 2023. "Precisazione" fondamentale: PozziLei, per la sua ultima creatura, ha scelto di puntare sulla ex chiesa di Sant’Agata. Un edificio del 1700 è stato così al centro di un restauro conservativo durato sei mesi. L’operazione ha richiesto la partecipazione a un bando pubblico promosso dallo stesso Comune di Noto. La prima boutique di alta moda “firmata“ da PozziLei in Sicilia si chiama Santagatha. "Frequento Noto da anni – precisa Laura Pozzi – e ho considerato le elevate potenzialità turistiche di una regione come la Sicilia. Abbiamo perciò effettuato una ricerca per individuare una location di particolare valore storico e artistico. Abbiamo sempre avuto il gusto del bello, siamo amanti della ricerca. Quella che ci ha spinti a innovare".

La gestione dei quattro negozi è assicurata da una quarantina di persone. PozziLei propone abbigliamento e accessori per uomo e donna. Il marchio è ben conosciuto, anche perché qui viene garantito un servizio vendita particolarmente accurato. Un dettaglio molto apprezzato dalla clientela. La fedeltà di quest’ultima è stata evidenziata pure da un post sui social scritto da una cliente durante il periodo più duro dell’emergenza Covid, quella che aveva portato al blocco temporaneo di quasi tutte le attività commerciali. "Questa nostra cliente – aggiunge Laura Pozzi –, passando da piazza San Pietro Martire in quei giorni, aveva appunto sottolineato come le luci spente delle nostre vetrine mettessero una gran tristezza. Un vetrina ben curata con le luci accese, invece, accende la fantasia e il desiderio".