La bomboniera. Campo riscaldato e maxischermo. Uno stadio deluxe

Un campo riscaldato. E,sopra la curva Nord (quindi a favor di visuale per gli ultras della Sud), è in arrivo il maxi-schermo. Come a San Siro, come nei grandi stadi, da cui sarà possibile rivedere le azioni e i gol comodamente come a casa. Grandi novità infrastrutturali al Calcio Monza. Sull’onda dei maxi investimenti avviati ancora da Silvio Berlusconi, lo stadio Brianteo, inaugurato nel 1988 e ribattezzato U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione (appena confermata per il quinto anno consecutivo), è rifiorito. "Ci abbiamo speso 25 milioni di euro" aveva gongolato lo stesso Silvio. La capienza era passata da 4.999 spettatori a oltre 17mila in A. Appena arrivata, la nuova dirigenza si era ritrovata con un mucchio di problemi da risolvere. E gli interventi strutturali erano stati massicci. Lo stadio, diventato ufficialmente sede della società, è stato interamente dotato di nuove poltroncine, curve comprese. In tribuna hanno fatto la loro comparsa 4 sky box: una sorta di salottini vip, finora appannaggio soltanto di pochi, grandi club di caratura internazionale. Entrando nella struttura, nuovi gli spogliatoi e nuovissima la sala stampa e una sala conferenze sontuosa. Spazi per studi televisivi. Sistemati servizi igienici, biglietterie (ormai cadenti) e portineria, manutenzione idraulica ed elettrica. Nuovi cancelli scorrevoli e impianto di videosorveglianza.

E di fatto non ci si è mai fermati. Con una concessione di 45 anni da parte del Comune, che rimane proprietario della struttura, e con un modello dichiarato in testa, quello della Dacia Arena di Udine (abbassamento degli spalti e capienza aumentata fino a 25mila spettatori). Grazie all’ultima tranche di interventi, è stato ora rifatto completamente il terreno di gioco (con drenaggi e irrigazione) e sono stati aggiunti 30 chilometri di tubi per il riscaldamento.

Sarà infatti – questa la grande novità – un campo riscaldato. Dovendo potenziare le caldaie è stata anche rifatta tutta la centrale termica. E, per la gioia degli appassionati, per la gara con l’Inter dopo la sosta dovrebbe essere inaugurato il maxischermo di 100 metri quadrati.

