La bianca Babybel “malata“ di solitudine

Babybel è stata trovata abbandonata nell’area ex Fossati Lamperti di Monza. Una gattina dal pelo bianco di circa 3 anni. È in perfetta salute, ma il trauma dell’abbandono l’ha segnata. Adesso che il suo compagno di box ha trovato una nuova famiglia i volontari per lei cercano la stessa soluzione: serve una famiglia che abbia già avuto esperienza coi gatti e possa garantirle un contesto tranquillo e stabile. Si richiede poi attenzione soprattutto in estate: Babybel deve stare all’ombra o in casa, visto il suo manto bianco. Per informazioni adozioni.gatti@enpamonza.it