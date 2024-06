La Bcb cambia proprietà e campo. Ma mancano coach e squadra. Intanto la Rimadesio fa già tattica

A tre mesi dall’inizio dei campionati e a un mese e mezzo dai raduni, com’è la situazione delle due “regine“ della pallacanestro brianzola? Diversa sicuramente, nel senso che a Desio sarà un’estate normale, come tutte le altre, di programmazione tecnica e dedicata sostanzialmente all’allestimento della squadra, mentre in casa Brianza Casa Basket è in corso proprio in questi giorni il passaggio delle quote alla nuova compagine societaria destinata a guidare le sorti del club nei prossimi anni. Come è noto ci sarà ancora Max Bardotti in cabina di regia con un incarico strettamente tecnico, si giocherà a Monza, ma cambierà la filosofia di squadra non più a impronta prettamente giovanilistica (ma, sembra, con ambizioni di vertice), cambierà il nome e cambierà allenatore visto che Nazareno Lombardi si è accasato da tempo a Crema dove ritroverà Valesin e, forse, l’argentino Caffaro. Il nuovo coach potrebbe essere il 48enne pesarese Andrea Gabrielli, che nell’ultima stagione era alla guida della Pallacanestro Senigallia. Ma nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Si continua invece con Edoardo Gallazzi a Desio. Rispettato l’accordo biennale con il tecnico milanese che sta già lavorando alla costruzione della nuova squadra che non avrà più tra i suoi protagonisti tre pedine importanti quali Guglielmo Sodero, Gabriele Giarelli e Giacomo Maspero oltre a Simone Caglio. Il primo a salutare è stato Sodero accordatosi già da un mesetto con la Legnano di coach Piazza senza nemmeno conoscere la volontà della società bluarancio se confermarlo o meno. Anche Maspero ha già trovato una sistemazione sempre in B Nazionale nelle fila della neopromossa Saronno che l’altra settimana aveva fatto un tentativo anche con Giarelli che però, per motivi di lavoro, preferirebbe stare una categoria sotto ed evitare le lunghe trasferte e i tantissimi turni infrasettimanali che caratterizzeranno il prossimo campionato di B Nazionale.

Delle 42 aventi diritto, il numero si è ridotto di due unità (Orzinuovi torna in A2 col diritto di Treviglio e Ozzano rinuncia) e se così fosse si profilerebbe la soluzione con due gironi da 20 squadre e la divisione Nord-Sud, ma con le tre siciliane Agrigento, Capo d’Orlando e Ragusa inserite per motivi logistici a settentrione. Ma non sono da escludere altri forfait da qui alla chiusura dei termini. Mentre in Serie C l’allenatore dell’Apl non sarà più Mazzali. Un tentativo per convincerlo a restare sarebbe stato fatto, negativa la risposta del tecnico che valuta se ritirarsi o meno. Per la sua successione piace l’ex Busnago Alessandro Galli.