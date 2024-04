La ballata della mala milanese. Il liscio, il combat folk e il fumetto

Uno spettacolo concerto e una graphic novel collegata, nata dalla penna di uno dei grandi autori della scuderia Bonelli, di cui si parlerà e di cui si potranno anche ammirare in mostra alcune tavole, accanto a fumetti nati da altri progetti della band. È l’iniziativa “La ballata del Barbieri e 777 - Una graphic novel, un nuovo album musicale e una mostra di illustrazione“, che si terrà oggi alle 21 a Seregno, nella biblioteca civica di piazza monsignor Gandini. Protagonisti dell’evento saranno la band brianzola di teatro canzone Banda Putiferio (nella foto) e il fumettista Antonio Serra, creatore del personaggio di fantascienza di Nathan Never e autore di sceneggiature per Dylan Dog. Serra presenterà la sua graphic novel “La ballata del Barbieri“ e la Banda Putiferio le canzoni del nuovo disco intitolato “777“: si tratta di due lavori strettamente collegati, nati assieme e con al centro in entrambi i casi la storia della cosiddetta banda dell’Aprilia nera, un gruppo criminale della “ligera“ milanese degli anni ‘40, capitanato da Sandro Bezzi ed Ezio Barbieri. L’appuntamento sarà un’immersione in atmosfere noir, tra rapine e fughe rocambolesche che raccontano un’epoca, ma anche in storie cariche di ironia, in un vortice sonoro che mescola valzer e rock, combat folk e liscio ambrosiano, con la band brianzola capace di alternare riletture di brani storici come “El me Ligera“ di Fo e Carpi e “L’Armando“ di Jannacci a pezzi originali come “I duri della balera“ e a canzoni che raccontano la realtà odierna.

Durante la serata si potrà anche visitare una mostra di fumetti con le tavole realizzate da Gero Grassi, disegnatore de “La ballata del Barbieri“ e una serie di disegni di storie nate da precedenti collaborazioni artistiche della Banda Putiferio, con opere di Luca Enoch, Otto Gabos, Akab, Onofrio Catacchio, Christian Marra e altri autori. Ingresso libero con prenotazione consigliata attraverso l’app C’è Posto di BrianzaBiblioteche. Info 0362/263223.