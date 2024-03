Katane, revolver e munizioni non dichiarate

Un arsenale in casa: 20 coltelli e 147 munizioni. Gli agenti dell’Ufficio Armi della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura hanno effettuato un controllo in casa un 70enne di origini milanesi residente a Monza. Appassionato di ermi, pare non fosse scrupoloso sulle regole per la loro detenzione. In casa aveva armi bianch (anche katane) mai inserite nella comunicazione di detenzione armi che è obbligatorio effettuare al Questore. Aveva anche un revolver ad aria compressa anch’esso non dichiarato oltre a 147 munizioni, di diverso calibro, detenute in esubero rispetto al quantitativo comunicato. Armi acquistate durante viaggi all’estero o ricevute in dono, ma mai denunciate. L’uomo è stato denunciato e segnalando all’Autorità Giudiziaria.

Da.Cr.