Job Day a Vedano: Corsia Riservata ai Residenti per Supermercato Iperal

Una giornata di colloqui di lavoro riservati soltanto agli abitanti del paese, per candidarsi a un posto come addetti del nuovo supermercato che aprirà a breve lungo il tratto vedanese della Sp6 Monza-Carate. È l’iniziativa promossa dalla catena Iperal, che si appresta a inaugurare un nuovo punto vendita sul territorio e che ha raccolto in questo modo una sollecitazione arrivata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Merlini. L’appuntamento sarà organizzato talmente in sintonia col municipio. E proprio nel palazzo comunale verrà collocata l’urna in cui depositare, in busta chiusa, i curricula. "In vista dell’apertura del nuovo supermercato sul territorio comunale – spiegano il sindaco Merlini e l’assessore al commercio Matteo Medici – l’Amministrazione si è fatta portavoce verso Iperal per avviare in paese un Job Day dedicato esclusivamente ai residenti di Vedano. Iperal si è resa disponibile e ha organizzato un’apposita selezione per incontrare, conoscere e reclutare i nuovi collaboratori da impiegare nel punto vendita di Vedano".

La giornata sarà rivolta sia a chi già lavora nel settore, sia a candidati senza esperienza pregressa e che sono alla ricerca della prima occupazione: basterà essere residenti a tutti gli effetti in paese. I colloqui conoscitivi si terranno il 5 ottobre nella Sala della Cultura di via Italia, dalle 9.30 alle 16.30. Per partecipare occorre consegnare il curriculum entro il 3 ottobre, inserendolo nell’urna posizionata al primo piano del municipio di largo Repubblica, nell’atrio dell’ufficio anagrafe.

F.L.