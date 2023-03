Lissone, uomo investito e ucciso da un treno merci

Sono intervenuti anche i carabinieri

Lissone (Monza) – Poco dopo le 21 di ieri sera, martedì 28 marzo, un uomo di circa 60 anni è morto travolto da un treno merci che percorreva la linea Milano-Chiasso nel tratto lissonese. Dalle prime informazioni apprese dall’agenzia di emergenza urgenza sanitaria, la vittima sarebbe deceduta sul colpo. Fatale per lui l’impatto con un convoglio merci in transito. L'uomo, che non risulta essere residente in città ma ospite di una parente, sarebbe stato centrato in pieno dal convoglio che procedeva in direzione Nord.

Dopo l’impatto è stata immediatamente allertata la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Muggiò. I soccorsi, quando sono arrivati in via Varese, nel rione Barbjs, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Maxi schieramento di soccorsi nello scalo di via Sanzio, ma i medici non hanno potuto fare altro che costarne il decesso. Alla stazione si sono precipitati i carabinieri di Desio, il personale delle Ferrovie, gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Monza.

Le indagini sono in corso per capire come mai l'uomo si trovava lungo i binari all'altezza del vecchio passaggio a livello (chiuso da vent'anni) di via Varese. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Seregno-Chiasso è stata temporaneamente sospesa tra Monza e Desio. Alcuni treni cancellati, altri in ritardo. Riguardo alla circolazione ferroviaria, attorno alle 23 tre sono stati i convogli cancellati e quattro quelli con ritardi superiori all’ora.