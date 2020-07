Monza, 19 Luglio 2020 - E' stato identificato il giovane trovato all'alba di sabato in via Guerrazzi in una pozza di sangue e privo di coscienza e di documenti di identificazione. Si tratta di un peruviano di 28 anni residente a Monza. Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

La polizia locale monzese sta proseguendo le indagini sullì'accaduto, anche con l'acquisizione dei filmati delle telecamere della zona. L'ipotesi più accreditata al momento resta quella di un investimento da parte di un pirata della strada, come lascerebbero supporre le ferite e i segni di trascinamento. Erano le 5 di ieri quando un passante ha notato il giovane a terra e ha fatto scattare l'allarme. La vittima non aveva addosso documenti di riconoscimento ma la polizia locale è poi riuscita ad identificarlo.