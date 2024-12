Donna travolta nella zona del passaggio a livello: circolazione dei treni in tilt

Monza, 23 dicembre 2024 – Travolta da un treno all'altezza del passaggio a livello di via Osculati. La vittima è una donna di 42 anni. Sul posto si sono precipitate ambulanze e automediche in codice rosso, ma è stato tutto inutile. Indaga la Polfer: la pista più battuta sarebbe quella di un atto volontario.

Per effetto dell'investimento è stata interrotta la circolazione sulla linea S7, la direttrice che da Milano porta a Lecco, via Molteno. Da Trenord fanno sapere che anche la linea S8 (da Milano a Lecco, via Carnate) è stata interrotta.

La nota

“La circolazione – si legge nella nota diffusa da Trenord – è rimasta interrotta per circa un'ora al fine di effettuare gli accertamenti da parte delle autorità e per consentire l'intervento da parte del soccorso sanitario. Si registrano ancora forti ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni".