Giovane donna morta sotto un treno a Vedano Olona: sospesa la circolazione ferroviaria

Varese – Una donna di 31 anni è morta sabato pomeriggio dopo essere stata travolta da un treno in transito nei pressi della stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese. Non è stata accertata, per il momento, la dinamica della tragedia: non è chiaro quindi se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. All’arrivo dei soccorsi, la trentunenne era già deceduta.

Per consentire l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale, la circolazione sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano di Trenord è stata interrotta tra Tradate e Malnate. Cancellati tutti i treni provenienti da Milano Cadorna che terminano a Tradate e quelli provenienti da Laveno Lago terminano a Malnate. Trenord ha spiegato che “sta provvedendo ad istituire un servizio automobilistico sostitutivo nella tratta interrotta, il cui arrivo è previsto intorno alle ore 18”. I punti di fermata degli autobus sono indicati a questo link. In alternativa, tra Milano e Varese è possibile utilizzare i treni delle linee S5 e Milano Porta Garibaldi-Porto Ceresio.