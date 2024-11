Tragedia in stazione. Treni in tilt

Tragedia, ieri pomeriggio, attorno alle 16, sul secondo binario della stazione ferroviaria di Codogno: una donna di 51 anni è stata travolta ed uccisa da un treno in corsa. Il convoglio Intercity era diretto da Milano verso Piacenza e il macchinista, dopo l’impatto, è riuscito a fermare la sua corsa proprio all’interno dello scalo codognese. Anche un treno merci si è bloccato subito dopo sul primo binario. Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Lodi oltre ai carabinieri e alla Polfer di Lodi, competente sulla tratta della linea ferroviaria. Sembra che si sia trattato di un gesto volontario da parte della donna. Sulla massicciata è stato notato il telefonino della vittima.

La circolazione dei treni è andata subito in tilt: la linea a Milano Piacenza è stata sostanzialmente bloccata. Almeno otto sono stati i treni in partenza da Milano che hanno accumulato un ritardo dai 40 ai 90 minuti mentre sono stati soppressi almeno tre convogli. Nelle stazioni milanesi si sono, nel giro di pochi minuti, concentrate centinaia di pendolari che hanno cercato di districarsi nel caos che si stava creando. I rilievi delle forze dell’ordine sono proseguiti fino al tardo pomeriggio. I passeggeri del treno bloccato sono stati poi trasbordati chi in pullman e chi su un altro treno. La situazione della circolazione è cominciata a tornare alla normalità soltanto attorno alle 19.

M.B.