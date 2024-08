Investita sulle strisce. Grave una giovane ciclista

È grave una donna di 25 anni investita da un’auto ieri mattina sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando nel quartiere Ceredo.

L’incidente si è verificato alle 10.10, in via Riccardo Wagner, all’incrocio con viale Tiziano. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale, la 25enne stava attraversando via Wagner con la bicicletta (gli agenti stanno ancora cercando di capire se la giovane donna accompagnasse la bici a mano o se fosse in sella) in direzione del vicino parco Porada, quando è stata investita dall’auto, una monovolume Dacia, diretta dal centro urbano verso Meda. Al volante del veicolo c’era un uomo di Seregno, classe ‘93.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale di Seregno, la ragazza, a causa dell’impatto, è stata proiettata violentemente contro la staccionata del parco Porada.

Anche la bicicletta era a terra. La donna ha riportato traumi multipli, tra cui un trauma cranico, lesioni all’addome, al bacino, alla schiena e a un arto inferiore.

I passanti hanno allertato il 118. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un’automedica, oltre alla polizia locale, accorsa per gestire l’emergenza e avviare le prime indagini sulla dinamica del sinistro.

La seregnese era cosciente, ma in seguito è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato a lungo. Quindi è stata portata in terapia intensiva in prognosi riservata. Le condizioni della giovane donna sono critiche, ma fanno sperare. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente, ascoltando i testimoni presenti e raccogliendo ulteriori elementi utili alle indagini.

Il seregnese di 31 anni al volante dell’auto è rimasto illeso. L’intersezione fra via Wagner e viale Tiziano è regolata dal semaforo, così come l’attraversamento pedonale. Sull’incidente proseguono le indagini degli agenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica e accertare se la 25enne si trovasse proprio sulla bicicletta al momento dell’impatto.